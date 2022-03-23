مزارعون: زيادة الجمارك تدمير شامل للقطاع





وصف مزارعون بالقطاع المطري والمروي زيادة الضرائب بالدمار الشامل للقطاع الزراعي، وأنها اعلان حرب ضروس على المنتجين والمواطنين، وقالوا إنها جاءت في توقيت غير مناسب؛ لجهة الزيادات الكبيرة علي المدخلات الزراعية ، بجانب عدم إيفاء الدولة بالتزاماتها تجاه المنتجين والقطاع الزراعي. واعتبر المزارع بولاية القضارف، معاوية عثمان الزين، زيادة الضرائب، تدميراً للقطاع الزراعي، وقال في حديثه لـ(السوداني) إن الإنتاج تكلفته كبيرة والدولة غير ملتزمة بسعر التكلفة ،ولم تفِ بشراء المخزون الإستراتيج ، مؤكداً أن زيادة الضريبة تزيد من تكلفة الإنتاج، بزيادة المدخلات وكل ما يتعلق بالزراعة، وأضاف أن هناك ضريبة على تمويل المزارعين ،بالإضافة إلى الضرائب الأخرى والتكلفة عالية والأسعار متدنية. وقال معاوية إن المزارع أصبح ضحية . واعتبر ممثل المزارعين بمشروع الجزيرة القسم الجنوبي ،عضو تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل، عثمان إبراهيم، اعتبر زيادة الضرائب بمثابة إعلان حرب ضروس على المنتجين والمواطني، وأكد في حديثه ل (السوداني) أن زيادة الضرائب تنعكس سلباً على الإنتاج والمنتجين والمواطنين، قال إن زيادة الضرائب تقع على عاتق المواطنين والمنتجين، متوقعاً تسببها في مضاعفة أسعار السلع إلى ثلاثة أضعاف، وبالتالي فإن زيادة الضرائب جاءت في مصلحة التجا ، لافتاً إلى أنها جاءت في ظروف صعبة، وقال عثمان إنها ” نعي” لحياة المواطن ــ على حد تعبيره، وأضاف:” لا يستفيد المواطن من زيادة الضرائب ولا يحيا المواطن ويعيش بكرامة” .

الخرطوم : رحاب فريني

صحيفة السوداني