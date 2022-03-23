شاهد بالفيديو.. أفعال فاضحة وإيحاءات جنسية بين مطربة سودانية معروفة وبعض الشباب خلال حفل غنائي خاص





شهد حفل خاص تغنت فيه مطربة سودانية معروفة أفعال فاضحة من تلامس وهمسات وغيرها بين المطربة وعدد من الشباب الذين حضروا الحفل الخاص.

ووفقاً لما نقلت محررة موقع النيلين من بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فإن المطربة منى ماروكو ظهرت تغني وسط عدد كبير من الشباب الذين التفوا حولها.



كما ظهرت المطربة وهي تردد خلال وصلتها الغنائية عبارات لم يفهمها بعض المتابعون, بينما فسرها البعض الآخر أنها إيحاءات جنسية.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بدوره قام بتداول المقطع وسط تعليقات غاضبة تطالب السلطات بضرورة التدخل لحسم مثل هذه السلوكيات التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين