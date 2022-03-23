الحكواتي “فهد الأزرق” يحكي مواجع الغُربة.. (بعض السودانيين إذا لاقاك في الشارع يزوغ منك وإذا سلمت عليه يمثل فيها هندي)!





كتب الحكواتي فهد الأزرق:

السودانيين الفي الغربة اتغيروا

فيهم ناس كرام واهل خير والله العظيم لهم التحيه والتقدير.

وفيهم ناس كعبين تب اذا لاقاك في الشارع يزوق منك واحتمال كبير اذا سلمت عليهو يمثل ليك فيها هندي.

الحاجة الوحيدة العرفتها انت في غربة تأكل نيمك وتشق طريقك براك وما تكون حمل وعئب علي زول

عندك قروش أجار سكن أجر واسكن

ما عندك قروش سكن ما تمش لي زول تقول ليهو سكني معاك عشان يحرجك او تحرجو وما تمش لزول تقول ليهو انا جيعان داير داير اكل

حافظ علي قدر الدراهم العندك اشتري منها بلح ومويه وخبز بتعيشك لحدي ما ربنا يفرجا عليك

عزة نفسك وكرامتك في كل شي

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

اركب الشارع العام بس اقرب كرتونه شرطها ونوم فيها للصباح وقوم امش حمامات المسجد اقضي حاجتك وصلي وسير فتش للعمل لحدي ما ربنا يرزقك بعمل.

كل الناس دي عانت في البداية مافي زول جا الغربة لقى الطريق مفروش ليهو ورود وزهور

ما تكون حمل وعئب علي زول

ما تسكن مع زول ما رضيان يسكنك معاهو

الناس بالناس والكل برب العالمين بس في حالة توصف لي شارع او امش معاك في عربية مواصلات او توصف مكان عمل

اكرب قاشك قوي وأكل نيمك اوعو ترجع السودان

الوضع المعيشي صعب

اصبر الصبر طيب اصبر عشان تساعد اهلك وتحقق مشروع حياتك

الخرطوم: (كوش نيوز)