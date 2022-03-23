شاهد بالفيديو.. نساء سودانيات حرمتهم الظروف من زيارة السودان يبدعن في صناعة (عواسة) الحلو مر بالولايات المتحدة الأمريكية بطريقة حديثة ويجذبن أنظار المتابعين والخواجات





تصدر مقطع فيديو تم تداوله اليوم الأربعاء الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ساعات قليلة من نشره على منصات مواقع التواصل والسوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن المقطع الذي وجد رواجاً واسعاً حمل بداخله موروث سوداني جميل, خصوصاً وأن مواعيده جاءت قبل أيام قليلة من قدوم شهر رمضان المبارك, لأن تفاصيل المقطع الجميل لها علاقة بالشهر الفضيل.

الفيديو الذي صنف بأنه أجمل مقطع تم نشره وتداوله في الأشهر الماضية أظهر نساء سودانيات يقمن بالولايات المتحدة الأمريكية اجتمعن من أجل صناعة أو (عواسة) المشروب الرمضاني الأشهر في السودان وهو الحلو مر أو ما يسمى بــ(الأبري).

نساء السودان بالولايات المتحدة ابتكرن طريقة حديثة لصناعة الحلو عبر صناعته أو (عواسته) بأجهزة كهربائية حديثة بدلاً من الطريقة القديمة والمشهورة في السودان والتي تتمثل في اشعال النار بالحطب ومن ثم وضع الصاج الكبير وصب العجين عليه وسط أجواء ساخنة للغاية ولكنها رائعة وتحمل إرث جميل.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد أشاد عدد كبير من المتابعين بسيدات السودان اللاتي حرمتهم الظروف من زيارة السودان والتمتع بأجواء عواسة (الأبري).

وأكد بعض المتابعين أن التراث الجميل قد أعجب حتى الخواجات الذين اندهشوا من قوة الترابط بين نساء السودان وتجمعهن من أجل صناعة إرث سوداني جميل.

أما رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان فقد كتبوا بعض التعليقات اللطريفة مثل تعليق لإحدى المتابعات قالت فيه: (عواسة الأبري في أمريكا.. يا حليل أمهاتنا والحطب والدخاخين…روقة يارب تلحقنا بيهم).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين