البرهان عنده محل خضار في المركزي.. وكباشي عنده جزارة في الشنقيطي





عني نفهم من التتريس:

برهان عندو محل خضار في المركزي..

وكباشي عندو جزارة في الشنقيطي..

وابوهاجا محل مرطبات في المؤسسة؟!!…

الدولة تكسب رزقها عبر الخدمات الإلكترونية وقطع الطريق يمنع فقط المواطن الذي يسعي لرزقه عبر الطريق..

لاقتكم ثورة في العالم فيها تتريس؟!!

اليوم بوتن أعلن..

أن روسيا ستبيع الغاز والوقود لدول العالم بالروبل الروسي..

ضرب الدولار في مقتل…

كتبه / منصور الهادي…

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ما يحدث الآن..

من اشتباكات بالعصي والحجارة بين ما يسمون أنفسهم ب التروس والشعب السوداني

مخطط يرمي له من دفع هؤلاء الصبية لإغلاق طرقات الناس واياهمهم أن إغلاق الطريق ومنع الناس من كسب رزقهم تصرف سيسقط برهان…

من قال..

لهؤلاء الموهميبن أن إغلاق الخرطوم يسقط البرهان خدعهم بفكرة لا اساس لها من الصحة وتخالف صنم قانون حقوق الإنسان الذي يعبده القحاطه …

الكورونا من قبل أغلقت الخرطوم شهور ولم يسقط احد…

الحكومة لاتحتاج لتجوال في شارع النيل والشنقيطي والوادي ولكنها موجَودة في المكاتب والشوارع المغلقة الان يتجول فيها الناس بغرض اكل العيش الحلال وتقضية المصالح …

برهان..

ما فارش طماطم في السوق المركزي عشان تترس عليهو الشارع..

وجابر

ماعندو حافلة روزه شغال بيها الشعبي الخرطوم عشان تقطع عليه الخط بترس..

ولأ حتى سلمي بتبيع كسرة في المركزي حتى تغلق عليها الطريق..

يمكن مترسين الشارع عشان ابوهاجا مايصل كشك الليمون تبعو في المؤسسة؟!!

احتمال مترسين الشارع عشان الارباح والمال ما تقدر تصل خزنة الدولة؟!

ياشفت..

الدولة أرباحها ليست في الطرقات المغلقة ولكنها خدمات تؤخذ بطريقة الكترونية من الكهرباء والماء وغيره من الخدمات ولا تحتاج لطريق تمشي فيه..

إذا كان..

التتريس بغرض إسقاط برهان لكان فعلتها الكورونا..

وإذا كان التتريس..

بغرض قطع الطريق على الأرباح والأموال الذاهبه إلى خزنة الدولة فهذه المهمات لاتمر عن طريق شارع الوادي ولا شارع الستين ولكن يتم تحصيلها إلكترونياََ..

إذن لماذا تغلق الطريق؟!!

مترس الشارع مثلاََ على التاتشرات عشان ما تصلك وتخرب عليك الموكب؟!

حماية يعني..؟!

اصلا التاتشرات ما قاعدة تصلك وإنما يصلك البنبان الذي لايمنعه ترس ولا غيرو..

احتمال عشان ما يتم اعتقال لشفاته حصل تتريس الطرقات..؟!

اصلا مافي اعتقالات أثناء المواكب وإنما يتم الخمش ليلا حسب الإرشاد…

افهم بس مترسين ليه؟!!

التتريس أذية للمواطنين فقط وانتقام منهم بمنع مئات الأسر من رزق اليوم .

ما لايعلمه هذا القحاطي السجمان أن الحكومة نفسها احيانا تفرض حالة الطواري وتمنع الناس المرور لضبط الأمن

يعني..

منع الناس من الحركة والتجوال هو وسيلة من وسائل ضبط الأمن القاسية التي تفرضها الحكومة لحظة الحوجة وليس هو وسيلة من وسائل إسقاط الحكومات فاسقاط الحكومات يحتاج لناس في الشوارع يهتفون وليس إغلاقهم في المنازل…

التتريس الذي تمارسه الان قحط والحزب الشيوعي انتقام من الشعب الغلبان ولأ علاقة له ببرهان..

برهان ساكن في محل شغلو وحتى الترس لايحد من مسار سيره..

ما يحدث الآن هو دفع الشعب لصدام مع بعضهم البعض…

الحرب الأهلية في بداياتها…

في سوريا بدأت بالتقاذف بالطوب.. وفي اليمن بدأت بضرب الشعب بعضه بالسياط…

مازال الحزب الشيوعي يتجول في العاصمة الخرطوم وينشر البغضاء بين أهلها بعد أن ضمن العقوبة فاساء الأدب…

( منصور الهادي)