الهارب صلاح مناع استباح بنك السودان ..ارتفاع سعر الدولار لاعلاقة له بفك تجميد حسابات الكيزان





• ارتفاع سعر الدولار لاعلاقة له بفك تجميد حسابات الكيزان المساكين الذين أنصفهم القضاء السوداني ..

• مايعلمه الشارع السوداني عامة أنّ الهارب صلاح مناع استباح بنك السودان وأعمل فيه يد النهب والتخريب وكشف أسرار حسابات كبري الشركات العامة والخاصة وفي مقدمتها شركة زين للإتصالات التي قام مناع بتسليم وثائقها وحساباتها السرية لشركات منافسة ..والقصة تطول بطول محنة السودان أيام سطوة صلاح مناع وصاحبه وجدي صالح !!

• إن كانت لكبار الكيزان وحساباتهم الشخصية والاعتبارية التي تم حظرها، إن كانت لهؤلاء الكيزان أموال بهذه الضخامة المهولة لما تركها صلاح مناع وأصحابه الذين أستولوا علي أموال المودعين بغير حق ..نهبوها وتصرفوا فيها بنهم الجوعان وشراب العطشان !!

• أبحثوا عن الأسباب الحقيقية والمنطقية والموضوعية لارتفاع سعر الدولار ..ستكتشفون أن المعلومات والأسرار علي قارعة الطريق وبرندات السوق العربي والقروبات المغلقة لتجار الدولار داخل.. وخارج السودان !!

عبد الماجد عبد الحميد

