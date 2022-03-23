مقتل ضابط رفيع في الجيش اليمني بتفجير في عدن





قالت وسائل إعلام محلية إن قائدا كبيرا في الجيش اليمني قتل في انفجار بمدينة عدن جنوبي اليمن.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمني في الحكومة اليمنية أن اللواء الركن ثابت جواس و4 جنود قتلوا في انفجار سيارة مفخخة لدى مرور مركبتهم على الطريق في منطقة قريبة من شمالي عدن.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الانفجار حدث بالقرب من محطة تعبئة وقود في المدينة الخضراء شمالي عدن.

ويُعتبر اللواء ركن جواس أحد أبرز قادة القوات الحكومية التي تقاتل الحوثيين منذ منتصف 2014.

وارتبط اسمه بعدة معارك خاضها الجيش اليمني ضد الحوثيين بين عامي 2004 و2010، أهمها المعركة الأولى التي قُتل فيها حسين بدر الدين الحوثي أحد أبرز القادة التاريخيين للجماعة.

ولم تتبن أي جهة التفجير. وغالبا ما تشهد مناطق جنوبي اليمن انفجارات ناجمة عن سيارات مفخخة أو صواريخ باليستية تتّهم القوات الحكومية المتمردين بالوقوف خلفها.

كما شن تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية هجمات على القوات الحكومية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف هذه القوات، خصوصا في مدينة عدن التي تتّخذها الحكومة عاصمة موقتة.

ويشهد اليمن، أفقر دولة في الخليج، حربًا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين الذين يسيطرون على جزء كبير من شمالي البلاد، وخصوصا العاصمة صنعاء.

الجزيرة نت