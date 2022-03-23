



• من مفارقات السودان هذه الأيام أن المزارعين والمنتجين في مشروع الجزيرة يدفعون ثمن شقائهم وتعبهم في زراعة محصولي القطن والقمح ..

• من يصدق أن المشكلة الأساسية للمزارعين بمشروع الجزيرة هذه الأيام هي عدم توفر جوالات الخيش لتعبئة القمح !!

• من يصدق هذا ؟!

• جوالات الخيش معدومة ..

• والمتوفر من جوالات البلاستيك في السوق الأسود ب500 جنيه للشوال!!

• المزارعون بمشروع الجزيرة (القسم الشمالي خاصة) يسابقون الزمن والظروف لتوفير الشوالات ..وإلا فإنهم مضطرون حزناً وكمداً لترك القمح في سنبله تأكله الضأن والماعز ..والسابلة من السّعية !!

• أما عن القطن فلا تسأل ..صدق ..أو لاتصدق ..المزارعون تركوا القطن في لوزاته ..لن يحصدوه ..وإن حصدوه لن يقوموا بترحيله من الحواشات ..والسبب عدم وجود مشترين ..والحكومة في الخرطوم تتفرج !!

• تسألون لماذا يرتفع الدولار ويتفرغ العطالي من شبابنا لتتريس الشوارع وتقفيل مسارات الحركة في الخرطوم؟!

• الإجابة تمد لسانها لكم من القسم الشمالي بمشروع الجزيرة ..المزارعون لايجدون جوالات لتعبئة محصول القمح ..وآخرون تركوا القطن في عراء الجزيرة الحزين ..قطن لايساوي سعر بيعه ربع ملح العَرَق الذي زُرِع به !!

عبد الماجد عبد الحميد