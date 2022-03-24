نادية الجندي.. نجمة الجماهير التي انتشلها جمالها من الفقر





أعمالها الفنية جريئة، قدمت أدوارا مميزة في أفلامها، تلقى أفلامها رواجا كبيرا بسبب تناولها موضوعات جريئة، لقبت بنجمة الجماهير، في مثل هذا اليوم 24 مارس 1942 ولدت نادية محمد عبد السلام الجندى الشهيرة بـ نادية الجندى وبينما هي سن الخامسة عشرة وهى طالبة بمدرسة الليسيه فازت فى مسابقة ملكة جمال الشاطئ مما توجها على عرش جميلات بحري ثم حصلت على كأس التمثيل بالمدارس عام 1958.

ولأنها كانت تحب التمثيل وقدمت شخصية شهرزاد فى حفل مدرسة الإسكندرية الابتدائية، تحدت أسرتها الفقيرة وخرجت إلى القاهرة، وبدأت مشوارها الفنى بدور صغير فى فيلم “جميلة” الذى أنتجته ومثلته الفنانة ماجدة إخراج يوسف شاهين عام 1958، وقدمت بعده أدوارا ثانوية فى أفلام عاصفة من الحب، ألمظ وعبده الحامولى مع وردة الجزائرية، الحب الخالد مع حسن يوسف، أيام ضائعة مع عماد حمدى، الخائنة مع محمود مرسى، صغيرة على الحب مع رشدى أباظة، وقدمت “ميرامار” مع شادية عام 1969.

تزوجت من الفنان عماد حمدى أثناء تصوير فيلم “زوجة من الشارع” إخراج حسن الإمام ووقع الحب وتم الزواج رغم أنه يكبرها بأكثر من عشرين عاما حيث أنتج لها أول أفلامها.

ثم قدمها المخرج حسن الإمام في فيلم “بمبة كشر” من إنتاجها عام 1970 وبسبب مشاكل مع الرقابة توقف عرضه خمس سنوات حتى وافق الوزير يوسف السباعى على أن توزعه وزارة الثقافة فتم عرضه 1975، واستمر عرضه بالسينما عاما كاملا وبنجاح بمبة كشر ظهرت نجومية نادية الجندى.

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تزوجت نادية الجندي من المنتج محمد مختار الذى كان يعمل ملحقا فى الخارجية ليبدأ معها ثنائيا فنيا بتأسيس شركة للإنتاج السينمائى فقدمت مجموعة أعمال ناجحة مثل الباطنية، وكالة البلح، خمسة باب، مهمة فى تل أبيب، أمن دولة، الإرهاب، عصر القوة، ملف سامية شعراوى، ثم تم الانفصال عام 1995.

وفي التليفزيون قدمت نادية الجندي عددا قليلا من المسلسلات بدأت بالدوامة عام 1973 إخرأج نور الدمرداش، مشوار امرأة من إخراج أحمد صقر، على من أطلق الرصاص إخراج خالد بهجت، ملكة من المنفى وأخيرا مسلسل “أسرار ” وأخيرا “سكر زيادة “في رمضان الماضى مع نبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر.

الشللية هى السبب

ترجع نادية الجندى ندرة أعمالها الفنية إلى حالة الشللية التى تحكم الأعمال الفنية وتفرض سيطرتها عليها، بحيث يشارك فنانون محدودون في الأعمال الفنية، بينما يجلس زملاؤهم في منازلهم دون عمل.

بوابة فيتو