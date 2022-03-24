تجمع الصيادلة: أسعار الدواء ستستمر في الارتفاع





قطع تجمع الصيادلة المهنيين بأن أسعار الأدوية ستستمر في الارتفاع أسوة بالسلع الأخرى بعد تحرير سعر دولار الدواء.

وقال عضو تجمع الصيادلة المهنيين؛ عوض عبدالمنعم بحسب ما اورده موقع (باج نيوز) إنهم ظلوا يؤكدون على أن مشكلة الدواء في البلاد هي مشكلة سياسات و ترتيب أولويات بالنسبة لكل الحكومات منذ النظام البائد مروراً بحكومات حمدوك و أخيراً و ليس آخراً حكومة انقلاب 25 أكتوبر.

وانتقد عوض السياسات التي تنتهجها الحكومات من حيث ترتيب أولوياتها في الصرف على القطاع الأمني في وقت يتذيل القطاع الصحي قائمة المصروفات.

صحيفة الحراك السياسي