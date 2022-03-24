مدير الذرة: توجد مافيا دواء شبيهة بتجار العملة





كشف المدير الطبي لمستشفى الأورام بالخرطوم “الذرة” مؤيد الطيب حسن لـ(اليوم التالي) أن كمية أدوية السرطان التي تأتي عبر الإمدادت الطبية للمستشفى لا تغطي الحوجة، وأرجع ذلك إلى الزيادة الكبيرة في عدد المرضى.

وقال الطيب لـ(اليوم التالي) إن عدد المرضى وصل خلال (3) أشهر إلى أكثر من 700 مريض غير الموجودين سابقاً.

وكشف الطيب أن هنالك (سماسرة) لأدوية السرطان داخل وخارج المستشفيات أشبه بتجار العملة وقال: (إن هذه المافيا لا تستطيع محاربتها حتى وزارة الصحة الاتحادية)، ونوه إلى أنهم وجدوا مضايقات كثيرة عندما طالبوا باستلام دواء السرطان عبر الرقم الوطني، وقال: (وجدنا أن هنالك الكثير من الأجانب يحملون أرقاماً وطنية منهم سوريون وإثيوبيون لهذا صعب محاربة مافيا الأدوية).

وكشف عدد من المختصين في الحقل الطبي لـ(اليوم التالي) أن مافيا الأدوية نشطة حالياً بسبب غياب الرقابة والنقص الحاد في الأدوية لعدم استقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

الخرطوم: رفقة عبدالله

صحيفة اليوم التالي