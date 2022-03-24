مدارس بالخرطوم تتجاهل الإضراب وتوزّع جداول الامتحانات





تجاهل عدد من المعلمين في محليات مختلفة بولاية الخرطوم الدعوة للتوقف عن العمل أمس الأربعاء وكسر (الإضراب) خاصة بمحلية شرق النيل.

وبحسب متابعات (اليوم التالي) انخرط عدد من المعلمين في أداء جدول الحصص كالمعتاد، فيما وزعت مدارس خاصة أمس جداول امتحانات الفترة النهائية للنقل بين الفصول، والمُقرر أن تبدأ يوم الثاني عشر من شهر أبريل المقبل وسط تشدد إدارات المدارس الخاصة في استكمال دفع الرسوم المتبقية (الأقساط).

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي