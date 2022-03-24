البرهان: لن أترشح وقادورن على إجراء انتخابات خلال عام ونصف





كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن مطالبة بعض القوى السياسية بتغيير نظام الحكم ليكون رئاسياً، وأكد قدرة السودان على تنظيم انتخابات خلال عام ونصف حال التوافق عليها.

وأعلن البرهان في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، عن مبادرة سعودية استثمارية ضخمة سيعمل السودان على تهيئة البيئة المناسبة لاستيعابها قريباً، مشدداً على أن هجمات الحوثيين المتكررة على المملكة، تتجاوز زعزعة أمن واستقرار المملكة إلى كل المنطقة، مؤكداً وقوف الخرطوم إلى جانب الرياض، واستمرار تعاونهما الاستخباراتي والأمني والسياسي لدرء أي عمل إرهابي وتأمين ملاحة البحر الأحمر.

وأقرّ البرهان بالاختلالات والتشوهات السياسية والاقتصادية والأمنية التي استطالت مع تمدد الحكومة الانتقالية، لكنه عزاها إلى التشاكس والتشظي السياسي، وجدد التزامه التام بعملية التحول الديمقراطي وإكمال عملية الانتقال إلى المرحلة الانتخابية بالتعاون مع كل الشركاء الوطنيين ومن وصفهم بالحادبين على مصلحة السودان.

وحول الإجراءات التي اتخذتها حكومته بشأن الضالعين في قتل الشباب بالشارع، قال البرهان: هناك إجراءات تجري على قدم وساق، إذ إن هناك عدداً من المتحفظ عليهم سواء من الأجهزة الرسمية ومن غيرها من المشتبه بأنهم نفذوا عمليات قتل لبعض الضحايا من الجهات الأخرى، وأضاف: من المؤكد أن هناك طرف ثالث في عمليات قتل بعض المتظاهرين في الشارع السوداني، سواء كان ذلك بقصد أو من خلال عمليات الدفاع المختلفة عند الاشتباك بين المتظاهرين وأطراف أخرى.

وقطع البرهان بعدم نيته في الترشح في الانتخابات المزمعة، التي زعم أن 80 في المائة من استحقاقات مؤسساتها اكتملت، واستبعد عودة حمدوك لموقعه الذي غادره منذ شهور.

صحيفة اليوم التالي