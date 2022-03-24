وزير سابق: قتامة المشهد السياسي سبب رئيسي للتدهور الاقتصادي





عزا وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، تدهور الوضع الاقتصادي إلى ما وصفه بقتامة المشهد السياسي.

وقال عبد الباري في سلسلة من التغريدات على (تويتر): “إن السبب الرئيسي للتدهور الاقتصادي الحالي في البلاد هو قتامة المشهد السياسي. والذين تسبّبوا في ذلك بتقويض التحول الديمقراطي بالبندقية، لا يملكون برنامجاً يمكن أن يؤدي إلى بناء دولة حديثة، تختلف جوهرياً عن السودان القديم، المتميز بالفشل والتدهور المستمرين”.

وأضاف “إنهم لا يرغبون في إنتاج رؤية جديدة تحدث تحولاً سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً في السودان، بل على العكس من ذلك تماماً يسيرون وبخطوات متسارعة في الطريق الذي ظلت الأنظمة الاستبدادية تسير فيه منذ الاستقلال، وهو طريق لم يؤدِ إلا إلى التخلف والحروب وتقسيم البلاد”.

صحيفة الصيحة