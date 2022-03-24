بايدن يتعهد بالتصدي لروسيا إذا استخدمت السلاح الكيميائي





تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الخميس، بالتصدي لروسيا في حال أقدمت على استخدام السلاح الكيميائي، وسط مخاوف دولية متزايدة من انزلاق الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأدلى بايدن بتصريحه، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث عقد قمة مع حلفائه الغربيين من أجل التنسيق بشأن الأزمة الأوكرانية.

ولدى حديثه عن احتمال لجوء روسيا إلى الأسلحة الكيميائية، قال بايدن “سنرد اذا تم استخدامها. وطبيعة الرد ستكون رهنا بطبيعة هذا الاستخدام”

العربية نت