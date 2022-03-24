شاهد بالفيديو: رقصة “علي بلدو” الجديدة والغريبة تثير ضجة بالسوشيال ميديا





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الشباب يقدمون وصلة رقص غريبة أطلق عليها الناشطون مسمي “علي بلدو الحقني”.



وبحسب ماشاهدت (محررة كوش نيوز) فقد كان الشباب يؤدون الرقصة ذات الشكل الغريب وسط حضور غفير من الأشخاص المتواجدين بالحفل.

رواد مواقع التواصل أصيبو بالدهشة من طريقة الرقص والأداء المجاد من الشباب حيث أطلقو عليها اسم علي بلدو الحقني كناية عن الجنون الذي أصاب هؤلاء الشباب ولابد من خضوعهم لأخصائي نفسي لمعرفة أسباب مايفعلوه.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)