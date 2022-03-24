السودان يشارك في أعمال مجلس وزراء الصحة العرب





شارك السودان ممثلاً في الدكتور هيثم محمد ابراهيم، وزير الصحة المكلف، في أعمال مجلس وزراء الصحة العرب، والذي بدأ أعماله صباح اليوم الخميس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة ذات الصلة بالقطاع الصحي وسبل تعزيز قدراته لمجابهة جائحة (كورونا)، كذلك قرارات المكتب التنفيذي للمجلس، والذي إختتم أعماله أمس الأربعاء بجانب تقارير وتوصيات اللجان الفنية الإستشارية وأنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب.

ومن المقرر أن ينظر الاجتماع في المقترحات والمبادرات المقدمة من عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها مقترح إنشاء وكالة عربية للدواء، والذي تقدمت به جمهورية مصر العربية، وعدد من الإستراتيجيات العربية لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية والإعلان عن جائزة الطبيب العربي لعام 2022م وتكريم الأطباء الفائزين.

الجدير بالذكر أن السودان شارك في اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، والتي خصصت للتحضير لأعمال الدورة العادية 56 لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة الجزائر.

وكالة سونا