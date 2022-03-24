شاهد بالفيديو: فاصل رقص بين مطربة سودانية شهيرة ومعجب يشعل منصات التواصل





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة ريان الساتة الشهيرة ب”بندولة” وهي تقدم فاصل رقص مثير على إيقاع السيرة في الحفل الذي كانت تحييه.



وبحسب متابعات محررة( كوش نيوز) فقد قدمت الساته بتقديم فاصل الرقص برفقة أحد المتواجدين بالحفل وهي تحمل المايك بيدها وتتمايل رقصا برقبتها على أنغام أغنيات السيرة التي يفضلها معظم الشعب السوداني ويجد نفسه يرقص عليها في الحفل دون أن يشعر بذلك.

نصرة عبدالله

الخرطوم :(كوش نيوز)