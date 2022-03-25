شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تتعرض لموقف محرج بمطار الرياض بعد استقبالها بالورود و (التلج)





حظيت الفنانة السودانية الضجة عشة الجبل باستقبال كبير وذلك لدى وصولها لمطار الرياض بالعاصمة السعودية الرياض أمس الأربعاء.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد حرص أصدقاء ومعجبي الفنانة الجبلية على استقبالها بالورود التي تم تقديمها لها لحظة خروجها من صالة الوصول.

https://fb.watch/bYJcj5JDu6/

مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وكعادتهم كانوا أكثر تركيز مع تفاصيل فيديو استقبال الفنانة بالمطار, حيث قادهم تركيزهم الكبير إلى تعرض الجبلية لموقف محرج وتمثل في شمها للورود من تحت الكمامة التي لم تنزعها رغم إهدائها لبوكيه الورد الذي سارعت لشم رائحته من فوق الكمامة.

ووصف هؤلاء الموقف بالمحرج, كما سخروا من الشباب الذين كانوا في استقبالها ووصفوهم بكسارين التلج للفنانة, حيث كتب أحدهم على الفيديو بعدما قام بنشره (استقبال الجبلية بالورود والتلج في آن واحد).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين