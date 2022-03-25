عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 25 مارس 2022





الصيحة

الكشف عن حصول البلاد على ودائع”إماراتية وسعودية” وانخفاض في الدولار

شهيد وإصابات في تظاهرات 24 مارس

جوبا ترتّب لسداد 3.2 مليار دولار للخرطوم من متأخّرات النفط

معلومات مثيرة في قضية محاكمة غندور وأنس عمر وآخرين

إقالة”40″ مدير مدرسة بالخرطوم

واشنطن تدعو للتحقيق الفوري في الأحداث الأخيرة بدارفور

الهادي إدريس: اتّفاق جوبا مثالي ونسعى لمعالجة الأزمة

السوداني

جوبا: نقترب من إكمال دفع 3 مليارات دولار للسودان

“العليا” تبطل قرارات إزالة التمكين وتعيد مستشفيين لمأمون حميدة

شهيد في تظاهرات ودمدني

إقالة 40 مدير مدرسة بالخرطوم لتنفيذهم الإضراب

عقار: سنعمل مع من ينفذّ اتّفاق السلام ونقف ضدّ من يعيقه

الكباشي يؤكّد حرص السودان على تطوير علاقاته مع الكويت