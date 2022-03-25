المريخ لتجاوز عقبة جديدة في الدوري السوداني الممتاز





اللقاء باستاد جبل أولياء السابعة إلاّ ربعًا.

يبحث المريخ عندما يقابل الأمل عطبرة، الجمعة، ضمن المرحلة الرابعة عشر من الدوري السوداني الممتاز، باستاد جبل أولياء، عن الفوز الرابع على التوالي في المنافسة.

ويواجه الأحمر برمجة ضاغطة في البطولة، بعد وداعه دوري أبطال إفريقيا وتوقفه في محطة أربع نقاطٍ.

ونجح المريخ بقيادة مدربه المكلّف، إبراهيم حسين، من تجاوز عقبة الشرطة القضارف بالفوز بهدفٍ وحيدٍ سجّله اللاعب بخيت خميس.

ويدخل”الأحمر الوهّاج” لقاء اليوم أمام الأمل عطبرة، وفي جعبته”9″ نقاط في المركز الرابع عشر من المنافسة.

ويمنيّ المدرب الشهير بـ”الديسكو” النفس بتحقيق الفوز الرابع في البطولة، خصوصًا وأنّه كان قد قاد الفريق إلى الانتصار في ثلاث مبارياتٍ في المنافسة أمام الخرطوم الوطني، هلال الساحل، والشرطة القضارف، لكنّ الفوز في جولة اليوم سيكون الرابع على التوالي.

ولم يقدّم الفريق الملقّب بـ”الزعيم”، المستوى المطلوب في لقاء الشرطة القضارف، لكنّه نجح في حصد العلامة الكاملة ومواصلة التقدّم نحو المراكز الأولى في المنافسة.

ولم يجد المريخ فرصة لالتقاط الأنفاس، حيث خاض تدريبًا بعيد الفراغ من مواجهة الشرطة القضارف، وعمل إبراهيم حسين على تصحيح الأخطاء ووضع خطة جديدة لمواجهة اليوم.

ومن المنتظر أنّ تشهد التوليفة التي سيلعب بها الأحمر اليوم تغييرات كبيرة سيعمل إبراهيم حسين.

ويفقد المريخ في لقاء اليوم كلٍ من محمد المصطفى، ومصطفى كرشوم، وعماد الصيني، والسمانى الصاوي، والجزولي نوح، ومحمد عبد الله زرقة، وسيتالي، بجانب أمير كمال، وعزّام عادل، بسبب الإصابة.

وفي المقابل، يطمح الأمل عطبرة المتواجد في المركز الثامن، إلى التقدّم خطواتٍ في المنافسة، حيث يملك الفريق في رصيده”15″ نقطة من”12″ جولة أدّاها الفريق.

باج نيوز