جدل واسع حول استضافة قطر بطولة “صفع الوجه”

أثار الإعلان عن استضافة الدوحة منافسات بطولة “صفع الوجه Power Slap 27” للمرة الأولى، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في قطر.

وركز جانب كبير من التفاعل على طبيعة المنافسات القائمة على توجيه صفعات مباشرة بالكف المفتوح، إذ أبدى مغردون تحفظهم على استضافة هذا النوع من الفعاليات، معتبرين أنها لا تتناسب مع طبيعة المجتمع وقيمه وتقاليده.

في المقابل، يرى مؤيدو اللعبة أنها تخضع لقواعد وتنظيمات تحدد كيفية توجيه الصفعات وتفرض عقوبات على المخالفات.

في هذا السياق، قال الكابتن أحمد أمين، خبير الفنون القتالية، إن ضرب الوجه المباشر ليس رياضة بالمعنى الفني؛ لأن الرياضة تعتمد على الإعداد البدني ونوعية التقنيات المستخدمة لتحقيق هدف ما، وهو ما لا يتوافر في هذه الرياضة.

وأضاف أن هناك قواعد حاكمة لهذه الرياضة، مثل أن تكون اليد الثانية مسبلة، والضربة تكون مباشرة، ووضع مواد معينة على اليد، لكن كل ذلك لا يخفف من بشاعة هذه الممارسة ولا يقلل من تأثيراتها الخطرة المحتملة، مثل إحداث شلل في الوجه والإضرار بالعصب السابع وغير ذلك.

في سياق متصل، قال أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الدكتور طه أبو حسين، إنه ينفي وصف رياضة عن مثل هذه الممارسة الغريبة.

وأضاف أن الصفع أسلوب عقابي أليم ومهين منهيٌّ عنه حتى في القوانين الوضعية، وانتشارها يشكل خطرًا على الناشئة والصغار، ويشيع الكراهية والثأرية بين البشر.

وكالة سبوتنيك