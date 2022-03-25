100 ألف دولار..كتب حديثة تزن”4 أطنان” لجامعة الخرطوم





يقول كمتور” شكر وتقدير لخريجي جامعة الخرطوم”

أعلنت جامعة الخرطوم عن تسلّم شحنة من الكتب العلمية زنة أربعة أطنان، بعدد تجاوز ألف وتسعمائة وخمسون كتابًا ومراجعًا حديثًا في مجالات الهندسة والعلوم الأخرى.

وأفاد إعلام جامعة الخرطوم، بأنّ قيمة الشحنة تبلغ 100 ألف دولار.

وأشارت إلى أنّ الكتب الحديثة تبرّعت بها كلّ من رابطة خريجي جامعة الخرطوم بقطر ورابطة المهندسين السودانيين بقطر بالتعاون مع جامعة تكساس A&M بقطر.

وقال عميد المكتبات بجامعة الخرطوم، عصام إدريس كمتور الحسن، إنّ الشحنة تمثل قائمة أولية من كتب ومراجع علمية كانت المكتبة قد دفعت بها في وقت سابق إلى رابطة خريجي جامعة الخرطوم بقطر والتي وعدت بتوفيرها.

وأضاف” ها هي تفي بوعدها وترسل الكتب جوًا إلى مكتبة جامعة الخرطوم الرئيسة والتي ستقوم بدورها بتوزيعها على المكتبات الفرعية بالمجمعات والكليات المختلفة”.

باج نيوز