تأجيل اللقاء 24 ساعة الهلال يطلب تطبيق الفار أمام الأهلي





أرسل الهلال، خطابًا رسميًا للاتحاد الأفريقي للمطالبة بتطبيق تقنية الفيديو في مباراة الأهلي المصري، بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن نادي الهلال، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أنه طالب بتطبيق تقنية الفيديو بشكل استثنائي في هذه المواجهة التي تقام في استاد الأهلي بمدينة السلام.

ولا يتم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي، المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وخلفه الهلال برصيد 4 نقاط في المركز الثالث.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” خاطب نادي الهلال رسميًا، مُعلنًا تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة لتقام في الثالث من أبريل في تمام العاشرة مساءً.

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