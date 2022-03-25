حميدتي: المخرج من الأزمة الاقتصادية في الزراعة





أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” أن الزراعة تمثل المخرج للبلاد من الأزمة الإقتصادية الحالية.

وقال حميدتي خلال مخاطبته اللقاء الجماهيري بمنطقة “البليحاب” بجبال موية بولاية سنار إن البلاد تمر بظروف صعبة تحتاج إلى صبر وأن نضع أيادينا فوق بعضها، وأضاف ” نريد وفاق وطني لا يقصي أحد”.

في سياق آخر آكد أن منطقة جبال موية تمثل رمزية تاريخية وذات آثار ممتده منذ القدم، ممتدحا جهود نظارة العمارنة بالمنطقة في السلم المجتمعي، ودعا المزارعين إلى فتح المسارات والرجوع إلى المراحيل القديمة، كما دعا حكومة سنار بتوجيه موارد الولاية إلى التنمية، ووعد بحل مشكلة المياه بمنطقة جبل موية.

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