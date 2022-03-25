الدعم السريع: قواتنا منتشرة في حقول البترول بغرب كردفان





قال قائد قوات الدعم السريع بولاية غرب كردفان النقيب الدود محمود الدود إن قواته منتشرة بمناطق حقول البترول، في “بليلة، هجليج، براصاية، جبل الشياب، نيم”، و في الحدود بين قبيلتي الحمر والمسيرية.

وامتدح الدود في تصريحات صحفية دور قواته في التصدي لحسم للنزاعات القبلية، والإستجابة بسرعة للبلاغات التي ترد بشأن النزاعات القبلية والسرقات، لافتا إلى أن قوات الدعم السريع تعمل جنب إلى جنب مع القوات النظامية والعسكرية الأخرى لحفظ الأمن وبسط هيبة الدولة، مشيرا إلى التعاون والانسجام بين القوات النظامية مما عزز الاستقرار بالولاية، وباهى بتطبيق شعار ” جاهزية سرعة حسم”.

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