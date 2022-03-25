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بنك الخليج يفوز بجائزة أفضل بنك لخدمات الشركات و المؤسسات في السودان

2022/03/25
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بنك الخليج

فاز بنك الخليج بجائزة أفضل بنك لخدمات الشركات و المؤسسات في السودان للعام 2021م.
جاء ذلك خلال حفل أقيم بمدينة دبي مساء أمس الخميس حيث نال الجائزة في سياق التقييم السنوي الخاص بأداء المؤسسات العاملة في قطاع الصناعة المالية و التمويلية المقدم من مجلة International Finance العالمية .

و أكد البنك أن الإنجاز يأت نتيجة لإلتزامه المستمر بمواكبة الحلول المصرفية المبتكرة و دقة و سرعة الخدمات المقدمة للشركات و مؤسسات الاعمال و تقديم منتجات مصرفية متكاملة.

الصيحة

2022/03/25
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