بنك الخليج يفوز بجائزة أفضل بنك لخدمات الشركات و المؤسسات في السودان





فاز بنك الخليج بجائزة أفضل بنك لخدمات الشركات و المؤسسات في السودان للعام 2021م.

جاء ذلك خلال حفل أقيم بمدينة دبي مساء أمس الخميس حيث نال الجائزة في سياق التقييم السنوي الخاص بأداء المؤسسات العاملة في قطاع الصناعة المالية و التمويلية المقدم من مجلة International Finance العالمية .

و أكد البنك أن الإنجاز يأت نتيجة لإلتزامه المستمر بمواكبة الحلول المصرفية المبتكرة و دقة و سرعة الخدمات المقدمة للشركات و مؤسسات الاعمال و تقديم منتجات مصرفية متكاملة.

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