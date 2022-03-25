قوات الدعم السريع تطبق شعارها في التعامل مع التفلتات





قال النقيب الدود محمود الدود قائد قوات الدعم السريع العاملة في ولاية غرب كردفان وحقول النفط ، إن قواته تطبق شعار الدعم السريع في حسم التفلتات بالولاية .

وأبان في تصريح صحفي للقافلة الإعلامية المسيرة من قبل الدعم السريع أن القوات منتشرة في أنحاء الولاية المختلفة، لاسيما مناطق البترول والنزاعات القبلية ضمن القوات المشتركة، وشدد على أن التعامل مع بلاغات السرقة يتم التعامل معها بالسرعة اللازمة لضبط المسروقات في وقت وجيز.

من جانبه أوضح قائد القافلة الإعلامية رائد دكتور نجم الدين عبد الله اسماعيل، لدى تفقده القوات المرابطة بغرب كردفان أن القافلة جاءت للوقوف على الحالة الأمنية بولايات كردفان، فضلاً عن قضايا المجتمع والمصالحات القبلية، وأكد على أن والي الولاية أعرب عن سروره لأداء القوة الموجودة بغرب كردفان

وكالة سونا