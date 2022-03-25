ما برنامج “كليرفيو” الذي تستخدمه أوكرانيا للتعرف على القتلى الروس وإبلاغ عائلاتهم؟





قال ميخايلو فيدوروف نائب رئيس الوزراء الأوكراني إن الحكومة الأوكرانية تستخدم برنامج التعرف على الوجه “كليرفيو” (Clearview) لتحديد هوية القتلى من الجنود الروس، واستخدام تلك المعلومات للاتصال بأقارب القتلى.

وقال فيدوروف لوكالة رويترز “تقديرا لأمهات هؤلاء الجنود، نقوم بنشر هذه المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإعلام العائلات على الأقل بأنهم فقدوا أبناءهم، ومن ثم تمكينهم من القدوم لأخذ جثثهم”.

ويتم توفير تقنية التعرف على الوجه من قبل شركة ناشئة مثيرة للجدل تسمى “كليرفيو إيه آي” (Clearview AI).

ويحدد البرنامج الأشخاص الذين يستخدمون الصور العامة المأخوذة من الويب ومنصات الوسائط الاجتماعية، من دون إذن، لإنشاء قاعدة بيانات قابلة للبحث.

فإذا كنت تريد التعرف على شخص ما، فما عليك سوى تحميل صورة أو التقاط صورة جديدة، وسيحاول برنامج “كليرفيو” إجراء التطابق.

ويحتفظ البرنامج بالصور المنشورة عبر مواقع التواصل، وقالت الشركة في وقت سابق إن ذلك يشمل مليوني صورة مأخوذة من خدمة التواصل الاجتماعي الروسية “فكونتاكتي” (VKontakte).

بعد ذلك يتم بيع الوصول إلى قاعدة البيانات القابلة للبحث لإدارات الشرطة والوكالات الفدرالية، كما تقول كليرفيو، لكن التقارير الإضافية تشير إلى أن الشركة قد منحت أيضا إمكانية الوصول إلى عملاء آخرين، بما في ذلك المليارديرات وسلاسل البيع بالتجزئة مثل “والمارت” (Walmart)، وحتى بعض العملاء في الحقل التعليمي كالمدارس.

وبالإضافة إلى تحديد هوية الجنود الروس، يُزعم أن البرنامج يستخدم أيضا لتحديد المتسللين الروس المحتملين الذين يحاولون دخول البلاد عند نقاط التفتيش.

الجزيرة نت