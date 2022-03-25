مؤتمر الجبهة الثورية يبحث معالجات الأزمة السياسية الراهنة





ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي، رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس يحيى بمدينة الروصيرص اليوم، الجلسات المخصصة للتداول حول الورقة السياسية، ضمن الأوراق المطروحة على طاولة المؤتمر التداولي الأول للجبهة الثورية، بمشاركة عضوي مجلس السيادة مالك عقار إير والطاهر أبوبكر حجر.

مؤتمر الثورية

وركزت جلسات اليوم على التداول حول محاور الورقة السياسية، التي شملت الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد وآفاق معالجتها وقضايا التحالفات السياسية والوثيقة الدستورية والانتخابات.

وأوضح المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد في تصريح صحفي، أن تنظيمات الجبهة الثورية عكفت خلال اليوم على دراسة المحاور التي حوتها الورقة السياسية للخروج بوثيقة تمثل خارطة طريق لتوافق وطني شامل بين جميع الشركاء، لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد، وأضاف أن الأزمة السياسية بالبلاد لا يمكن حلها إلا عبر الحوار.

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