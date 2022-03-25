السودان يشارك في الاجتماع الوزاري الإقليمي لدول البحيرات العظمى





شارك سعادة السفير نادر يوسف الطيب وكيل وزارة الخارجية المكلف ممثلا للسودان، في الإجتماع الوزاري الإقليمي لدول البحيرات العظمى عبر تقنية الفيديو كونفرنس ، والتي إنعقدت أمس تحت رئاسة معالي السيد تيتي أنتونيو وزير خارجية أنجولا.

و تناول الوكيل المكلف في مداخلته التحديات التي جابهها والإنجازات التي حققها السودان خلال ال١٥ عاما منذ التوقيع على إتفاقية دول المؤتمر الدولي للبحيرات العظمى، حيث تحدث في هذا الإطار حول الثورة الشعبية في السودان والتي أطاحت بحكم ديكتاتوري إستمر لثلاثين عاما، وأكد على أهمية إنجاح الفترة الإنتقالية لقيام الإنتخابات وذلك من خلال الحوار مع الجميع كما أكد على إلتزام السودان بإتفاقية جوبا للسلام، ودور السودان المحوري في إتفاقية جنوب السودان المفعلة، والمجهودات المستمرة لتحقيق إتفاقية الخرطوم للسلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأهمية تنفيذ مقررات ورشة العمل حول الموارد الطبيعية في دول منظمة البحيرات العظمى والتي عقدت في الخرطوم في سبتمبر ٢٠٢١.

و أشار البيان الختامي الوزاري الى حث الأطراف السودانية على الحوار لتثبيت الديمقراطية، والدعوة إلى دعم اتفاق سلام جوبا ، وحث الحركات غير الموقعة على الانضمام للإتفاق.

وأكد المشاركون من وزراء خارجية الدول الأعضاء على أهمية الجهد الجماعي للدفع بالأمن والسلم في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الدولي للبحيرات العظمى هي منظمة حكومية تتألف من ١٢ دولة عضو في منطقة البحيرات العظمى الأفريقية.

سونا