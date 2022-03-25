شاهد بالفيديو: المطربة المصرية مي كمال تتغنى برائعة السودانية عائشة الفلاتية “مالو القمر”





طرحت الفنانة المصرية مي كمال ابنة الفنانه عفاف راضي كليب أحدث أغنياتها “ماله القمر” وهي أغنية من الفولكلور السوداني أعادت مي تقديمها برؤية موسيقية جديدة.

وبحسب صحيفة أخبار اليوم المصرية الأغنية تم تصويرها في “قرية تونس” بمحافظة الفيوم مع المخرج هشام الحلو، ومدير التصوير ماجد مكرم ، والمدير الفني كريم عثمان، وذلك في إطار مشروع موسيقى تسعى مي كمال من خلاله لإعادة اكتشاف المدن السياحية المصرية المختلفة من خلال أغنياتها المصورة.



وحول كواليس الكليب قالت مي: الأغنية استغرق تصويرها يومًا كاملًا في “قرية تونس” بمحافظة الفيوم، واخترت هذه المنطقة لأنها ملائمة جدًا لأجواء الأغنية، وتعد منطقة سياحية ذات خصوصية شديدة ضاربة في جذور الهوية المصرية ، وهو ما أسعى لتقديمه خلال الفترة الحالية بأن أصور كل أغنية في منطقة أو مدينة سياحية تعبر عن موروثنا وثقافتنا وهويتنا.

تابعت مي: الفكرة بدأت عندما أعدت تقديم أغنية “عطاشي” لوالدتي الفنانة الكبيرة عفاف راضي ، فكرت وقتها في أن الأغنية التي لحنها الموسيقار الراحل بليغ حمدي تمثل لونًا موسيقيًا أصيلًا ، ومن هنا قررت أن أكتشف وجهًا جديدًا في الأغنية بمنحها رؤية بصرية مختلفة من خلال الكليب، لهذا صورتها في نيل أسوان لتعبر الصورة عن التوزيع الجديد للأغنية الذي استخدمت فيه الدفوف والايقاع النوبي.

وأضافت: أغنية “ماله القمر” تنتمي للسلم الخماسي مثل أغلب الألحان السودانية. حاولت أن أمزج بين الموروث الموسيقي السوداني والموروث الثقافي المصري بصريًا من خلال قرية “تونس” بالفيوم ، ومن هنا جاءت فكرة الكليب.

وتشير كوش نيوز أن أغنية “ماله القمر” هي أغنية من التراث السوداني للفنانة السودانية عائشة الفلاتية، وقد تم تداول الفيديو المرفق في عدد من الصفحات التي تهتم بالفن السوداني.

الخرطوم (كوش نيوز)