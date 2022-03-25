شاهد: صورة غير لائقة للفنانة رؤى نعيم في تشاد تثير غضب مرتادي السوشيال في السودان





شاركت الفنانة السودانية رؤى محمد نعيم سعد في مهرجان “لفاية وتوب” بدولة تشاد في العاصمة أنجمينا، المهرجان إنعقد في الفترة من 18 إلى 23 مارس الجاري، في قصر 15 يناير في فندق راديسون.



وتداول مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي صورة من مشاركة رؤى في المهرجان وحظيت يإنتقادات واسعة وغضب وإعتبر الرواد بحسب متابعة محررة كوش نيوز أن زي الفنانة الذي يكشف جزء من صدرها غير لائق وأنها يجب أن تحترم تاريخ والدها محمد نعيم سعد أحد أبرز وجوه الدراما في السودان.

الخرطوم (كوش نيوز)