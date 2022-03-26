السودان يعلن استعداده لتعزيز التعاون مع دول (الإيقاد) والشركاء في مجال الصحة





شارك السودان اليوم، في الاجتماع الثالث عشر للجنة (الإيقاد) الوزارية للصحة الذي عقد بمدينة ممبسا الكينية، وركز على قضايا صحة اللاجئين والعائدين والمجتمعات المستضيفة والمهاجرين عبر الحدود.

خاطب الاجتماع مدير إدارة المنظمات شبه الإقليمية بوزارة الخارجية السفير مجدي أحمد مفضل، إنابة عن وزير الصحة الاتحادي، وتطرق في كلمته إنابة عن رئيس المجلس الوزاري لـ(الإيقاد)، إلى الآثار السلبية للحرب في أوكرانيا على دول (الإيقاد) خاصةً ما يلي ارتفاع أسعار المنتجات النفطية والمواد الغذائية وما يتبعها من ضغوط تضخمية وآثار سلبية على الفئات الضعيفة في المجتمع، بجانب تحول اهتمام الشركاء الدوليين لقضايا اللاجئين الناجمة عن الحرب الأوكرانية.

ودعا الشركاء للأخذ في الاعتبار خصوصية منطقة (الإيقاد) ومعاناة بعض دولها من النزاعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي، إضافة لتداعيات الجفاف والتصحر والجراد الصحراوي، الأمر الذي ينعكس سلباً على الأمن الغذائي والصحة.

من ناحية أخرى، دعا السفير مجدي مفضل، الشركاء الإقليميين والدوليين لزيادة دعمهم لقطاع الصحة آخذين في الاعتبار أثر عدم الاستقرار السياسي على النظام الصحي في البلاد، وتصدّر السودان لقائمة الدول المستضيفة للاجئين في إقليم (الإيقاد)، كما دعاهم لدعم سياسة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لكافة المواطنين واللاجئين والمجتمعات المستضيفة والمهاجرين عبر الحدود.

وأكد استعداد البلاد لتعزيز التعاون مع دول (الإيقاد) والشركاء الإقليميين والدوليين ووكالات الأمم المتحدة في مجال الصحة، وأشار لاستعداد حكومة السودان للتعاون مع (الإيقاد) من أجل الإسراع بإنشاء المركز الإقليمي للاستعداد للطوارئ الصحية والاستجابة لها، والمزمع إنشاؤه بالخرطوم.

يذكر أن الاجتماع الوزاري اعتمد في ختام أعماله إعلانا حول تعزيز التعاون الإقليمي في مجال صحة اللاجئين والعائدين والمجتمعات المستضيفة، وسبق الاجتماع الدوري لخبراء الصحة بدول (الإيقاد) ترأسته مديرة إدارة التخطيط والسياسات بوزارة الصحة الاتحادية د. عابدة حاكم، ومثل السودان فيه كل من مدير إدارة مكافحة الأمراض السارية د. عبد الله حمد السيد ومدير إدارة المعلومات الصحية بوزارة الصحة الاتحادية د. محمد عبد الغني.

صحيفة الصيحة