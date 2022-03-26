تجمع الديمقراطيين يدعو المعلمين للتصعيد





أدان تجمع المعلمين الديمقراطيين المجزرة الإدارية التي ارتكبتها فلول النظام المباد ودعا المعلمات والمعلمين الى تصعيد مطالبهم المشروعة، وتوحيد الصفوف،وتعميق وعيهم بالمطالب المشروعة وتحديات المرحلة. وأعلن تضامنه المعنوي والادبي مع كل الذين شملتهم قرارات السلطة الانقلابية وهم يدافعون عن حقوقنا جميعا.

وقال في بيان صحفي أمس في محاولة يائسة شنت قوى الردة الانقلابية حملة شعواء لعزل قيادات الادارات العليا من الوظيفة، والتهديد بالفصل، والاستجوابات والارهاب لادارات المدارس وأضاف بقايا المؤتمر الوطني في مؤسسات الدولة، لم تعد لتنهب مؤسسات الدولة التعليمية وتدميرها فحسب، بل لسرقة الذي في جيوب صغاركم من مصروفات فطورهم وترحيلهم، وابتزازهم بالحصص مدفوعة القيمة والامتحانات المرفوعة كسيف مسلط على رقاب الاطفال وارهابهم بها.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة