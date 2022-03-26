إسحق أحمد فضل الله: أسبوع في حياة بلد
والأسبوع الماضي .. وما يقع عادة في شهر يقع في ساعة … وساعة بعد ساعة والدولار خمسمائة … خمسمائة وخمسون … ستمائة … وسبعمائة وخمسون ..
وأخبار لها رائحة البارود
و الأسبوع الماضي .. الأربعاء و بائع الوقود يضع مائة جنيه زيادة في السعر و بائع اللحم حين يجد هذا يضع ثلاثمائة جنيه زيادة على بضاعته … و بائع الدقيق حين يجد هذا يضع أربعمائة جنيه على سلعته ..
و الإنفلات يجعل الزيادات لا معنى لها لانه لا سقف لها و لأنه لا سقف لها فكل صاحب سلعة يتوقف عن البيع ..
و السوق يغلق و الحياة تتوقف ..
……….
و الخميس منتصف النهار تسريب عن أن أمريکا تجعل جوبا تُسدِّد للخرطوم ديوناً قيمتها ثلاثة مليارات .
و الخميس بعد ساعة الحرب تقول إن جوبا تنفي الخبر هذا .
و الخميس السابعة مساء إجتماع بنك السودان مع الجهات الأخرى و الذي لا يشير إلى ديون جوبا / يعلن عن عشرة مليارات سعودية
و عن دعم سعودی لعشر سنوات
و عن عقود تصدير و إستيراد للسودان عبر السعودية ..
و كأنه يؤكد بنك السودان يعلن البنوك لتستلم ما تريد من العملة الصعبة نهار الأحد
و يعلن عن عقود للدواء تهبط بالاسعار ۳۷% من الأسعار الحالية ..
و المال بطبيعته لا يحتمل المخاطرة ..
و الطبيعة هذه تستخدمها الجهات التي كانت تنتظر اللغم لتقول مواقعها أن الامر كذب
و أن النخلة تقف أمام الجمل نهار غد الأحد .
لكن الدولار يتدحرج عن النخلة …
و الحديث يصنع الثقة ببراعة و هو يتحدَّث عن شحنات للعملة ترسلها الشركة العربية عبر البحرين .. و كلمة شحنات و كلمة (ضمان سعودی لعشر سنوات) و كلمات إجتماع بنك السودان .. كلمات … مثل تصدير و عقود … كلمات تجعل تكتكات اللغم تتوقف ..
لكن نهار الخميس لم يكن عيداً كله ..
ففي الخرطوم خنادق إغتيال الدولار كان حوارها يقول
: حديث الدولار هذا هو شيء ينسی أن الدولار يصب في السودان في (قفة لا قاع لها) و أنه سوف يختفي في أسبوع .
و لما كان الحوار هذا في الخرطوم كانت أحاديث شرق السودان تتحدَّث عن شعناب … و معسكر هناك .. و جهة تطلب إتخاذه ميناء … ( قريباً من الميناء الذي تطلبه دولة أخرى و قريباً من القاعدة الروسية ).
و حديث آخر في الشرق عن معسكر تقيمه إحدی الحركات المسلَّحة
و عن ثلاث طائرات تنقل جنود الحلو و جنود شخص آخر من شرق السودان يعمل و كأنه نوع من المرتزقة
و حديث عن لقاء لبعض الادارة الأهلية هناك ليقولوا
: کفی … لسنا مرتزقة .
و حديث عن معسكر غير حكومي قريباً من أوسيف .
الأحاديث هذه تذهب الى الموقف الأمريکي، فالسودان الآن معادلة مثل كرة الصوف في الظلام .
الأحاديث عن الموقف الأمريكي الذي هو من يعلن إدانته لعنف جهاز العمليات صباح الثلاثاء و يعلن أن حكومة الخامس و العشرين هي إنقلاب …. نهار الأربعاء أمريکا هذه هي ذاتها من يلكز بعض الجهات في الأسبوع ذاته لدعم السودان منعاً للإنهيار .
و التفسير يقول أن أمريكا تعصر البرهان ليس لقتله بل للتطويع
و لإبعاد جهة معينة من السلطة ..
و أمريكا تتحدَّث عن عودة الجيش للمعسكر و تسليم السلطة .
و أمريكا تعلم أن تسليم السلطة لا يكون إلا لجهة قوية و القوي الآخر هو الإسلاميون .
و أمريكا التي لا هي تريد الإسلاميين و لا هي تجد غيرهم تذهب إلى شيء يفسِّر ظاهرة أخرى تطل الأسبوع الماضي بعد إختفاء طويل
قوش ..
#آخر_الليل
السبت /٢٦/مارس/٢٠٢٢
إسحق أحمد فضل الله