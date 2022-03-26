ميسي ملمحاً إلى اعتزاله اللعب الدولي: سأوضح «أموراً كثيرة» بعد كأس العالم





أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، أنه سيوضح «أموراً كثيرة» بعد نهائيات كأس العالم 2022 في كرة القدم، دون كشف المزيد عن مخططاته، وذلك بعد قيادة بلاده إلى الفوز على فنزويلا 3 – صفر الثلاثاء في مباراة هامشية ضمن تصفيات المونديال، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

قال ميسي في بوينس أيرس بعد تسجيل الهدف الثالث لبلاده: «بعد المونديال، سأقوم بتوضيح أمور كثيرة. بصرف النظر عن النتيجة هناك. نأمل أن تكون الأمور جيدة»، في تلميح على ما يبدو إلى اعتزاله اللعب الدولي.

وضمنت الأرجنتين تأهلها منذ فترة في التصفيات الأميركية الجنوبية، فيما يأمل ميسي بإحراز لقبه العالمي الأول بعد أربع مشاركات مونديالية، أبرزها في 2014 عندما حل وصيفاً لألمانيا بعد التمديد.

ورداً على سؤال حول مخططاته المستقبلية، قال لاعب باريس سان جرمان الفرنسي الذي سيبلغ الخامسة والثلاثين في يونيو (حزيران) المقبل: «لا أعرف. أفكر بما هو قريب، وهي مباراة الإكوادور (الثلاثاء في غوايايكيل)… هناك بعدها مباريات التحضير في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (وتشرين الأول). ثم هناك المونديال، وبعدها، لا أعرف».

تابع نجم أمجاد برشلونة الإسباني سابقاً: «أنا سعيد هنا منذ فترة في الأرجنتين. من الجميل أن تستمتع مع هذا الجمهور والمنتخب والفوز بكوبا أميركا مع هذه المجموعة الرائعة».

وأوضح صاحب 81 هدفاً مع «ألبي سيليستي» أن الفوز في ملعب بومبونييرا كان هاما «لتوديع الجماهير لأننا لن نلعب هنا قبل كأس العالم».

وبعد قدومه إلى الفريق، يعيش ميسي موسماً متذبذباً في باريس بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني مهدراً تقدمه ذهاباً.

صحيفة الشرق الاوسط