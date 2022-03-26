السيادي يوافق على تخفيض 17% من ضريبة القيمة المضافة على المستهلك





وافق المجلس السيادي ووزارة الماليه على ازاله نسبة ١٧٪ ضريبة القيمة المضافة على المستهلك داخل معرض صنع في السودان.

ودشنت وزارة الصناعة بالتعاون مع اتحاد الغرف الصناعية والشركة السودانية

للمناطق والأسواق الحرة انطلاق معرض صنع فى السودان بارض المعارض ببرى في الفتره من ٢٧مارس إلى السابع من ابريل المقبل تحت شعار صناعة وطنية عالية الجودة.

وكشفت ممثل وزيرة الصناعة مدير الاستثمار بالوزارة د. نهى محمد احمد داود عن افتتاح المعرض في دورته الثانيه عشر على يد عضو مجلس السيادة عبد الباقي عبد القادر، فيما يأتي المعرض في اطار الاهتمام بالقطاع الصناعي للاستفادة من القيمة المضافة للمواد الخام المحلية للمنتج واتاحه فرص عمل للشباب والحرفيين والمراة ورواد الأعمال إلى جانب تعزيز ثقه المستهلك في المنتج المحلي وتوفير عملة صعبة من خلال الاكتفاء الذاتي من السلع.

وأشارت خلال المؤتمر الصحفي إلى مشاركه ٧٥ من الشركات والمصانع خلال المعرض، وتوقعت نجاح المعرض برغم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.

وأكدت توفير السلع الغذائية والجلود والكهربائية والكيميائية والالكترونية. وقالت إن المعرض افرد مساحة للنساء والمعاقين للأسهام في اتاحه الفرص للصناعات اليدوية.

ولفت ممثل المدير العام للشركه السودانيه للمناطق والأسواق الحرة رمضان حسن أحمد إلى أن تزامن انطلاق المعرض بظروف استثنائية للبلاد مع تحديات كورونا والتغير المناخي وحرب أوكرانيا وروسيا والتي فاقمت الازمة الغذائية مما يوسع فرص السودان لتوفير السلع الغذائية، مؤمنا على قدره السودان على صنع دور إيجابي في معالجه ازمة الغذاء، وقال بمقدور السودان ان يصبح سله غذاء العالم، مشيدا في الوقت نفسه للشراكة الذكية بين الوزارة والشركه السودانية للمناطق الحره لتسويق المنتجات و السلع السودانية وتطوير الصناعة وتشجيع المنتجين والرواد والصناعات الصغيره والتغلب على التحديات التي تجابه القطاع الصناعي وبث تطمينات بترتيبات امنية طيلة فتره المعرض لتوفير الحماية الامنية للجمهور والشركات. وكشف عن تفاهم مع لجان المقاومة في منطقة بري لتحقيق انسياب المعرض دون مشاكل او عرقلة خلال فترة المعرض.

الخرطوم _ رشا التوم

صحيفة الصيحة