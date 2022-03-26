المؤثر “فهد الأزرق” يعلن استعداده لزواج “فتاة الفيديو” وعشرات الطلبات تنهال طالبة زواجها





أعلن المؤثر الاجتماعي “فهد الأزرق” استعداده لزواج “فتاة الفيديو”، الذي ظهرت باشارات المرور عارضة نفسها للزواج، وانهالت عشرات الطلبات، على صفحة الإعلامي “محمد الطاهر” على فيسبوك، طالبة يدها للزواج.

وقال الأزرق مؤكداً رغبته (انا بتزوجها والله العظيم، ارجو من المدرب التواصل معي خاص).

وكان المدرب الدولي المحترف عمر قرافي، قد التقي بفتاة إشارات المرور بالخرطوم التي عرضت نفسها للزواج، وظهرت من خلال مقطع فيديو متداول.

وكشف عن تفاصيل مُثيرة حولها، متبنياً قضيتها، (مهندسة معمارية تحمل عدة شهادات) متدينة ملتزمة، ويقود الكوتش قرافي حملة مساهمات مادية وعينية لإكمال مشروع زواجها.

الخرطوم: (كوش نيوز)