جهود لقنصلية السودان العامة ببنغازي لتسهيل العودة الطوعية للراغبين





التقي الوزير المفوض عبدالله ابكر صالح القنصل العام لجمهورية السودان بمدينة بنغازي الليبية اليوم بمقر بعثة الامم المتحدة بالمدينة بالسيد فيديركو صودا المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية ، بحضور السيد جورج البا مدير منظمة الهجرة الدولية مكتب بنغازي.

واوضح تعميم صحفي لوزارة الخارجية ان الجانبان تطرقا للقضايا ذات الاهتمام المشترك ، وبالاخص أوضاع الجاليات السودانية المنتشرة في شرق ليبيا ، والتي تقدر بمئات الآلاف.

وشدد القنصل العام على ضرورة التعاون والتنسيق المثمر الذي يفضي الى خدمة المهاجر السوداني ، وبالاخص توفير المساعدات والعودة الطوعية الى البلاد لمن يرغب .

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ان تقوم القنصلية العامة باستخراج المستندات المطلوبة للسودانين العائدين، وان تقوم المنظمة بتسيير رحلات جوية من بنغازي الى الخرطوم حصريًا للمرحلين والراغبين في العودة الطوعية، وان تقوم المنظمة بتقديم مساعدات للاسر المتعففة عبر رؤساء الجاليات مباشرة.

كما تم الاتفاق على ان تقوم المنظمة بتحسين مراكز الايواء ، بالتركيز على انشاء عيادة صحية لكل مركز ، وتعقيم العنابر ، ومراقبة معاملة الموقوفين وعلى التواصل المستمر لمعاجلة كافة الاشكالات والقضايا التي تدخل في اطار مهام المنظمة بصورة عاجلة.

وكالة سونا