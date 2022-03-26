السعودية تعلن مقتل 3 خبراء متخصصين في تفخيخ الزوارق وتمهل “أنصار الله” 3 ساعات





أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن “استهداف 4 زوارق مفخخة، تابعة لجماعة “أنصار الله” اليمنية غرب اليمن.

وقال التحالف العربي، في بيان نقلته قناة “الإخبارية” السعودية، إنه “تم استهداف 4 زوارق مفخخة، تابعة لجماعة “أنصار الله” اليمنية، قيد التجهيز بميناء الصَليف شمال غربي محافظة الحديدة غرب اليمن”.

وأعلن البيان، عن “مقتل 3 خبراء متخصصين في تفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف”، مؤكدا أن “الزوارق كانت تجهز لشن هجوم على ناقلات النفط”.

وأمهل التحالف “جماعة أنصار الله 3 ساعات لإخراج الأسلحة من مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء”، مؤكدا أن الجماعة استخدمت مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة المنشآت النفطية في المملكة.

العربية نت