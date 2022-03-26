بايدن: علينا أن نكون مستعدين لمعركة طويلة الأمد





قال الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، إن “علينا (الغرب) أن نكون مستعدين إلى معركة طويلة الأمد”. وأضاف بايدن خلال كلمة من القلعة الملكية في وارسو، أن “لابد خلال هذه المعركة أن تكون رؤيتنا واضحة”، لافتاً إلى أن “هذه الحرب لن تنتهي خلال أيام أو شهور”. وتابع الرئيس الأميركي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقول إنه دخل لإزالة “النازية” من أوكرانيا لكنه “كاذب”.

وأضاف بايدن في كلمة ختامية بعد انتهاء زياته إلى بولندا، أن “حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يسعى أبداً إلى تقويض روسيا.. وأخبرنا موسكو بذلك”. وأفاد الرئيس الأميركي أن الروس في كل المفاوضات كانوا يقدمون “الأكاذيب” ويستعدون إلى “العنف”، لافتاً إلى أن بوتين كرر التصريح بأنه لن يغزو أوكرانيا ثم “اختار الحرب”.وأورد أن ما تفعله روسيا تحد مباشر للنظام العالمي السائد بعد الحرب العالمية الثانية، مشيراً إلى أن عقوبات الغرب طالت “مهندسي الحرب الروسية” والداعمين الكبار لبوتين في هذه الحرب. وذكر بايدن أن المصرف المركزي الروسي معزول حالياً عن النظام المالي العالمي بسبب العقوبات، مشيراً إلى أن “قريباً لن تكون روسيا في قائمة أكبر 20 اقتصاد حول العالم”.

مزمز