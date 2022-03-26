شاهد بالفيديو.. الدكتور علي بلدو: 72% من الرجال يخونون زوجاتهم في السودان





قال الطبيب النفسي السوداني المعروف، علي بلدو بحسب أخر إحصائية من الوزارة حوالي 27 الى 30% من الرجال يعانون من العجز الجنسي أما السيدات حوالي 24% يعانين من البرود الجنسي في السودان.

وبحسب فيديو نشرته قناة لايف سودان على يوتيوب شاهدته محررة كوش نيوز قال علي بلدو أن ذلك ناجم من استعمال العادة السرية ومشاهدة المواقع الإباحية



وأضاف علي بلدو أن 72% من الرجال يخونون زوجاتهم في السودان نتيجة لعدم الرغبة الجنسية أو الود ما بين الطرفين.

الخرطوم (كوش نيوز)