شاهد بالفيديو.. فرحة عارمة ورقص هستيري من أب سوداني في ليلة تخرج ابنته من الجامعة.. ونشطاء (هذه لحظة تقشعر لها الأبدان)





تداولت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في السودان بحب كبير مقطع فيديو مؤثر لرجل سوداني وهو يحتفي بتخرج ابنته من إحدى الجامعات السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تصدر مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الأب وهو يرقص ويبتهج قائمة الفيديوهات الأكثر تداولاً على منصات مواقع التواصل المختلفة وخصوصاً فيسبوك.

الأب الحنون كما أطلق عليه المتابعون والمتابعات أشعل حفل التخرج الذي أقيم بإحدى الصالات وترك مكانه لاستقبال ابنته التي رقص معها ومع صدريقاتها على أنغام الأغنية التي اختارتها ابنته ليوم تخرجها (الكنداكة).

بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أشادوا بوقفة الأب مع ابنته في ليلة تخرجها, حيث وصفه الكثيرون بالأب المثالي والحكيم, وكتب نشطاء قاموا بنشر الفيديو على صفحاتهم الشخصية: (هذه لحظة تقشعر لها الأبدان).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين