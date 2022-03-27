شاهد الفيديو الذي أثار ضجة واسعة.. خلال جلسة نسائية خالصة لم يحضرها أي رجل… الفنان السوداني محمد بشير يتوسط نساء تشاديات ويداعبهن بالغناء





أثار مقطع فيديو واسع الانتشار على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ضجة واسعة وصاحبته العديد من ردود الأفعال.

ووفقاً للفيديو الذي شاهدته محررة موقع النيلين فقد ظهر الفنان السوداني الشاب وصاحب الجماهيرية الكبير محمد بشير وهو يتوسط سيدات تشاديات خلال زيارته الأخيرة للعاصمة أنجمينا والتي أحيا فيها حفل غنائي خاص.

الفنان الملقب بالدولي ظهر في صالة وهو يتوسط النساء ويطربهن خلال جلسة نسائية خالصة لم يحضرها أي رجل حسبما كتبت بعض الصفحات الناشرة للمقطع والتي تنشط على موقع التواصل الاجتماعي, ووفقاً لزوايا التصوير.

كما ظهرت خلال المقطع القصير الفنانة حنان بلوبلو والدة الفنان وهي تتفاعل مع غناء نجلها للسيدات الحاضرات للجلسة.

بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا خلال تعليقاتهم من الدولي وطالبوه بالبتعاد عن مثل هذه الجلسات النسائية والتي قد تخصم منه.

فيما دافع البعض عنه ووصفوا المقطع بالعادي وأنه لا يحمل أي شيء قبيح كما صور المنتقدين, وذكر هؤلاء أن الفنان متاح لكل طوائف المجتمع طالما أن الأمر لا يحمل سلوك مشين أو فعل فاضح.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين