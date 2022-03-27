بالفيديو.. رامز جلال يثير الجدل بعد نشر فيديو ترويجي لبرنامجه الجديد





كعادة كل عام يحيط الفنان المصري رامز جلال برنامجه الرمضاني بحالة من السرية التامة، حتى يفاجئنا به في أول ليلة من ليالي رمضان.

رامز جلال يثير الجدل:

وتصدر رامز تريند موقع التغريدات القصيرة تويتر، وموقع فيسبوك، وعددًا من مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرح بوستر برنامجه الرمضاني الجديد، والذي يأتي برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، رغم أنه لم يكشف عن اسم البرنامج أو تفاصيله حتى الآن.

لكن قناة إم بي سي مصر نشرت فيديو ترويجي للبرنامج، والذي ظهر به مشاهد مرعبة ما بين تفجيرات وبحيرات بها تماسيح فتاكة، إيذانًا ببدء المواقف المرعبة التي سيتعرض لها ضيوف رامز طوال شهر رمضان.

رامز بشعر أخضر:

وفي وقت سابق نشر رامز صورة الملصق الدعائي لبرنامجه الجديد عبر حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق على البوستر قائلًا: “بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله المستعان وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

وأثار الملصق الدعائي التكهنات كعادة كل عام حول فكرة البرنامج، بين المتابعين ورواد مواقع التواصل، وترددت أقاويل وأنباء عن استعانة رامز جلال بالنجم العالمي فان دام للإيقاع بضحاياه، لكن الأمر لم يتأكد بعد.

مقالب الموسم الماضي:

يذكر أن رامز جلال، قدم خلال شهر رمضان الماضي 2021، برنامج المقالب تحت عنوان “رامز عقله طار”، حيث قام بتصوير حلقاته داخل مدينة ملاهٍ في المملكة، واستضاف خلال الحلقات عددًا كبيرًا من المشاهير ونجوم الفن، والرياضة.

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صحيفة المواطن