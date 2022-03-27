انطلاق معرض (صنع في السودان) بأرض المعارض بري





أعلنت اللجنة العليا لمعرض “صنع في السودان” عن انطلاق الدورة الثانية عشرة للعام 2022، اليوم الأحد، الساعة العاشرة صباحاً بأرض المعارض ببري في الفترة من 27 مارس وحتى السابع من أبريل تحت شعار “صناعة وطنية عالية الجودة”.

وقال مدير الشركة السودانية للأسواق والمناطق الحرة بالإنابة دكتور، رمضان حسن أحمد، أن المعرض يسعى لتقديم المنتجات الوطنية في الدورة رقم ١٢ للمواطن تخفيفاً لأعباء المعيشة وغلاء الأسعار وتحفيزاً للمنتجين المحليين وأصحاب الصناعات الصغيرة والكبيرة ورواد الأعمال لعرض منتجاتهم،

وكشف رمضان عن تقديم المصانع للسلع والمنتجات بأسعار التكلفة ضمن اتفاق مع المنتجين ورواد الأعمال من جهة؛ ومجلس السيادة من جهة؛ على إعفاء السلع والمنتجات من ضريبة القيمة المضافة والتي تعادل 17% من قيمة السلع، وأكد رمضان حرص اللجنة العليا على تجويد المنتجات السودانية وتقديمها للمواطن بشكل إيجابي، وطمأن المواطنين والشركات المشاركة في المعرض عن سلامة افتتاح المعرض ووصول المنتجات بشكل طبيعي، مضيفاً أن اتفاقاً تم بين إدارة اللجنة ومواطني بري على الترتيبات الأمنية المشتركة، وناشد في ذات الصعيد السلطات الرسمية بولاية الخرطوم توفير الحماية الأمنية اللازمة للمعرض.

من جانبها.. أكدت نهى محمد احمد داؤود مدير إدارة الاستثمار بوزارة الصناعة عضو اللجنة العليا أن معرض “صنع في السودان” يقام ضمن سياسات الدولة القائمة على الاهتمام بالصناعة، ويعمل على إتاحة فرص العمل للمنتجين والشباب ورواد الأعمال، وقالت نهى إن وزارة الصناعة تسعى لرفع قيمة المنتج المحلي وتوفير العملة الصعبة وتعزيز ثقة المواطن في المنتج، فضلاً عن أهمية الاكتفاء الذاتي للبلد مشيرة إلى أن المعرض يبدأ من 27 مارس ويستمر حتى السابع من أبريل بتشريف عضو المجلس السيادي عبد القادر الزبير ووزيرة التعاون الدولي أحلام مدني؛ بمشاركة 75 شركة ومصنع، أبرزها شركة السكر السودانية وشركة سكر كنانة وشركة كوفتي وشركات مأمون البرير وشركات غذائية أخرى ومنظومة الصناعات الدفاعية والشركة العربية للزيوت.

صحيفة اليوم التالي