شاهد بالفيديو: (ممسكاً يدها) رقيص مثير بين هدى عربي وفرفور وشبال يفاجئ رواد السوشيال ميديا





أثارت وصلة رقص بين المطربة هدى عربي وجمال فرفور ضجة بمنصات التواصل وذلك من خلال مقطع الفيديو المتداول بموقع “فيسبوك” .



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد وثق الفيديو لحظة صعود عربي إلى المسرح الذي كان يتغنى فيه فرفور وقد ظهر وهو يساعدها في الصعود اليه ممسكاً يدها وقدما وصلة الرقص بحضور عدد من الأشخاص الذين كانو على خشبة المسرح وختمت عربي رقصتها بشبال لفرفور أثار ردود أفعال واسعة بالسوشيال ميديا.

الخرطوم:(كوش نيوز)