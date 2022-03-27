الجيش: القوات المسلحة ستظل عصية على الأعداء





منح رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أول الدورة التأهيلية الخاصة رقم (6) وسام التفوق من الطبقة الثالثة.

وأصدر البرهان قرارا بتعين منسوبي الدورة التأهيلية الخاصة ضباطا بالقوات المسلحة كشف القوات البرية.

جاء ذلك خلال فعاليات تخريج معهد ضباط الصف جبيت ضباط الدورة التأهيلية الخاصة رقم (6) بنادي الضباط بالخرطوم بتشريف نائب رئيس هيئة الأركان للتدريب وحضور قادة القوات المسلحة ومنسوبي المعهد واسر الخريجين.

وجدد نائب رئيس هيئة الأركان للتدريب الفريق الركن عبد الله البشير أحمد الصادق التأكيد على ان القوات المسلحة ستظل على عهدها السد المنيع والدرع الواقي للوطن والوعاء الجامع لأهل السودان وستظل عصية على الأعداء وستصد كل محاولات النيل منها.

وأعلن إنضمام منسوبي الدورة التأهيلية رقم (6) إلى ركب الضباط والقادة بالقوات المسلحة بعد ان خضعوا للتدريب اللازم بمعهد ضباط الصف جبيت وقضوا فترة تدريبية مليئة بالبذل والعطاء. ونقل تحايا ومباركة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة الأركان واهتمامهم بمتابعة الدورة التأهيلية الخاصة وتوفير الدعم اللازم.

من جانبه قال قائد معهد ضباط الصف جبيت العميد الركن حيدر علي بادي شره ان الدورة التأهيلية الخاصة تم استيعابها بناءاً على قرار المجلس العسكري الانتقالي رقم (24) حسب إتفاقية الدوحة الموقعة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، مؤكدا ان تخريج هذه الكوكبة يؤكد التزام القوات المسلحة وسعيها الجاد لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية وتعتبر خطوة مهمة نحو بناء السودان وضمان اساسي لتحقيق السلام والتوافق الوطني.

وجدد جاهزية معهد ضباط الصف للاضطلاع بدوره كاملاً في التدريب والتأهيل ووضع توجيهات ومتطلبات استراتيجية القوات المسلحة محور التنفيذ العملى.

صحيفة الصيحة