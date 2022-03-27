شاهد بالفيديو: (الحكومة طاشة شبكة) مواطن سوداني يتحدث عن الضائقة المعيشية ويقول حليل البشير والله





عقب الزيادات الأخيرة التي إجتاحت الأسواق وارتفاع أسعار المواد التموينية في البلاد خرج مواطن إلي الشارع العام متحدثا عن الأوضاع التي يعيشها الشعب السوداني الآن.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) قال المواطن إنهم يخرجون إلى العمل ولكنهم لايقومون بتوفير دخل اليوم وذلك بسبب المتاريس التي أصبحت دائمة في الشوارع،وأضاف قائلا ” الحكومة طاشة شبكة ” كيف يمكن لهولاء “أبان شعيرات”أن يسترجعو حق المواطن المغلوب على أمره.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز )